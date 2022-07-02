Rize'de ırmak taştı
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle ırmak taştı.
Yurt Haberleri 02.07.2022, 20:22
Bölgede etkili olan sağanak sonrasında ırmağın taşması sonucu Çamlıhemşin merkezi ile Zilkale mevkisi arasında ulaşımı sağlayan yol trafiğe kapandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ulaşan İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleri yardımıyla yolu temizledi.
Yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA
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