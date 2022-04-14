Rahatsızlanan kadını sırtlarında taşıdılar
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde sel nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan kadın, yoğun çalışma sonucu sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yurt Haberleri 14.04.2022, 11:47
İnebolu ilçesine bağlı Çaydüzü köyünde rahatsızlanan Sebahat Kürekçi'nin yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Köye ulaşımın sağlandığı köprünün sel nedeniyle yıkılmasından dolayı sağlık ekipleri köye ulaşamadı.
Bunun üzerine jandarma arama kurtarma, AFAD ve UMKE ekipleri olay yerine yönlendirildi. Çalışmalara İl Özel İdaresi ekipleri de çalışmalara destek verdi.
Ekipler Kürekçi'yi sırtlarında taşıyarak çaydan geçirdi. Kürekçi daha sonra sağlık ekiplerine teslim edildi.
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