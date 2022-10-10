Polisten FETÖ operasyonu
Manisa'da FETÖ'nün güncel kadın ve genç yapılanmasına yönelik operasyonda 14 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.
Yurt Haberleri 10.10.2022, 17:52
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentte örgütün güncel öğrenci ve kadın yapılanmasında yer aldıkları suçlamasıyla haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 14 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda cep telefonu, SIM kart, tablet ve bilgisayar ile 30 bin 946 dolar, 2 bin 550 avro ve 122 bin 235 lira ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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