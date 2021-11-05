Polise çarpıp kaçtı, kovalamaca sonunda yakalandı
Adana'da uygulama yapan polise ve ekip aracına otomobille çarptıktan sonra kaçmaya çalışan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Güney Kuşak Bulvarı'nda uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 41 KM 054 plakalı otomobili durdurmak istedi.
Ekiplerin ikazına rağmen durmayan sürücü aracıyla bir polis memuruna çarptıktan sonra Nuri Sabuncu Bulvarı'na girerek izini kaybettirmeye çalıştı. Durumun telsiz anonslarıyla bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi.
Turhan Cemal Beriker Bulvarı'na girerek otomobille ilerlemeye devam eden şüpheli, takipteki bir ekip aracına çarpınca yaya olarak ara sokaklara kaçtı.
Bölgede arama çalışması yapan ekipler, şüpheliyi bir apartmanın girişinde saklandığı sırada yakaladı.
Gözaltına alınan sürücü M.T'nin 26 suçtan kaydı bulunduğu öğrenildi.
Ekipler, otomobilde yaptıkları taramada ruhsatsız bir tabanca ele geçirdi.
Şüphelinin çarpması sonucu hafif yaralandığı belirtilen polis memurunun ise önlem amaçlı hastaneye götürüldüğü belirtildi.
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