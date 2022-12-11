Polis bastı,15 yaşındaki kızın düğünü karakolda bitti
Polis, Esenyurt'ta 15 yaşındaki çocuğun evlendiği ihbarı üzerine düğüne baskın düzenledi.
Yurt Haberleri 11.12.2022, 19:37
Olay, öğle saatlerinde Esenyurt Yeşilkent Mahallesi’nde yaşandı. 15 yaşındaki H.Ç. isimli kız ile H.G.'nin düğün töreni, mahallede bulunan bir düğün salonunda yapıldı. Telli duvaklı bir şekilde düğün salonuna gelen 15 yaşındaki çocuk, damatla birlikte pasta kesti, halay çekti.
İhbar üzerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri düğün salonuna geldi. Gelin ve damadın kimliklerine bakan ekipler, kızın 15 yaşında olduğunu tespit etti.
Gelin ve damat, aile üyeleri ile birlikte karakola götürülmek istendi. Ancak tarafların aileleri polise saldırdı. Arbede yaşanırken, kalabalık güçlükle sakinleştirildi. Polisler aileden bazı kişileri gözaltına aldı. 'Gelin' ve damat ise ifadelerin alınması için karakola götürüldü.
Kaynak: ABC Gazetesi
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