Pendik'teki yangın söndürüldü
İstanbul Pendik'te bir iş yerinde çıkan ve üst katındaki daireye sıçrayan yangın itfaiye ekipleri tarfından söndürüldü.
Yurt Haberleri 08.12.2022, 23:19
Alınan bilgiye göre, Sülüntepe Mahallesi Güliz Sokak'taki 3 katlı binanın giriş katında ikinci el eşya satışı yapılan dükkanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede iş yerini saran alevler, üst kattaki daireye sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Bina sakinleri itfaiyenin yardımıyla tahliye edildi.
Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
İş yeri kullanılamaz hale geldi, yangının sıçradığı dairede hasar oluştu.
Kaynak: AA
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