banner38

Palandöken bembeyaz

Erzurum ve Kars'ta yağan kar özellikle yüksek kesimlerde etkisini gösterdi. Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Palandöken ise yağan karın etkisiyle beyazlara büründü.

Yurt Haberleri 25.10.2021, 17:00 25.10.2021, 17:03
Palandöken bembeyaz

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının düşmesi sonrası Erzurum'da öğleden sonra başlayan kar yağışı, kent merkezinde hafif, yüksek kesimlerde ise bir süre yoğun şekilde etkisini gösterdi.

Yurdun gözde kış turizmi merkezlerinden 3 bin 200 rakımlı Palandöken Dağı'ndaki kayak merkezinde, otellerin açık alanlarında yer alan masa ve sandalyeler ile araçların üzeri karla kaplandı.

Sonbaharda etkili olan kar, kentin yüksek kesimlerindeki dağları da kısmen beyaza bürüdü.

Kars

Kars'ta aynı saatlerde etkisini gösteren kar, il merkezi ve şehrin yüksek kesimlerini etkiledi.

Şehir merkezinde kısa süreli hafif yağan kar, Digor ilçesi ve Dağpınar beldesinin yükseklerini beyaz örtüyle kapladı.

Dağpınar'da kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı besiciler, hayvanlarını beyaza bürünen meralardan köylerine getirdi.

Kent merkezindeki kar yağışı, hafif şekilde eksini sürdürüyor.

Kaynak: AA
#Erzurum #kars #Palandöken #kar yağışı
Yorumlar (0)
banner35
14
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Alanyaspor 10 20
4. Fenerbahçe 10 19
5. Karagümrük 10 18
6. Beşiktaş 9 17
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 9 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 10 21
2. Real Madrid 9 20
3. Sevilla 9 20
4. Atletico Madrid 9 18
5. Real Betis 10 18
6. Osasuna 10 18
7. Rayo Vallecano 10 16
8. Athletic Bilbao 9 16
9. Barcelona 9 15
10. Valencia 10 13
11. Espanyol 10 13
12. Mallorca 10 12
13. Villarreal 9 11
14. Elche 10 10
15. Celta de Vigo 9 7
16. Granada 9 7
17. Cádiz 10 7
18. Deportivo Alaves 9 6
19. Levante 10 5
20. Getafe 9 2