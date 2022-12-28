Otomobilde 600 gram esrar ele geçirildi
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir otomobilde 600 gram uyuşturucu bulundu.
Yurt Haberleri 28.12.2022, 00:48
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine ilçe girişinde bir otomobili durdurdu.
Yapılan aramada 600 gram esrar ele geçirildi, İ.A. (38) gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA
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