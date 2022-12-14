Otomobil yolcu trenine çarptı, 2 kişi ağır yaralandı
Uşak'ta hemzemin geçitte yolcu trenine çarpan otomobildeki 2 kişinin ağır yaralandığı bildirildi.
Yurt Haberleri 14.12.2022, 07:45
Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 64 ACE 927 plakalı otomobil, Fevzi Çakmak Mahallesi Halil Kaya Gedik Bulvarı'ndaki hemzemin geçitte bariyer kapalıyken kontrolden çıkarak, makinist M.A.K. yönetimindeki İzmir-Konya seferini yapan 32007 sayılı yolcu trenine yandan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Çarpmanın etkisiyle devrilerek ters dönen otomobilde ağır yaralanan Y.Ö. (28) ve M.A.Y. (26) Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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