Otomobil park halindeki kamyonete çarptı: 1 ölü, 6 yaralı
Sakarya'nın Erenler ilçesinde, otomobilin park halindeki kamyonete çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Yeni Sakarya Caddesi Adapazarı istikametinde seyreden ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, yol kenarındaki fırının önünde duran kamyonete çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kamyonet ters yöne dönerken, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan S.C.Ö. olay yerinde yaşamını yitirdi. Araçtaki 4 kişi ile kamyonetteki 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Otomobilde bulunan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Diğer yaralılar ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Bu arada İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.
Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan yol, temizlik çalışmalarının ardından ulaşıma açıldı.
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