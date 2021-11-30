Otobüs terminalinin tavanı çöktü, bir kişi son anda kurtuldu

Bir görevlinin son anda asma tavanın altında kalmaktan kurtulması güvenlik kamerasına yansıdı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, şiddetli rüzgar nedeniyle otobüs terminalinin asma tavanı çöktü.

Kentte iki gündür aralıklarla devam eden fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Devrek ilçesinde bulunan otobüs terminalinin asma tavanı şiddetli rüzgarın etkisiyle çöktü. Bir görevli çöken asma tavanın altında kalmaktan son anda kurtulurken, terminal, görevliler tarafından boşaltıldı.

Terminalde çökmenin meydana geldiği bölümde temizlik çalışmasının ardından onarım yapılacağı öğrenilirken, hasar oluşmayan bölümde yolculara hizmet verilmeye devam ediliyor.

Öte yandan asma tavanın çökme anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Tepebaşı Mahallesi'nde ise bir apartmanın sac levhadan yapılan çatısı uçtu. Yola düşen levhalar, belediye ekiplerince kaldırıldı.

Karabük'te ev ve iş yerlerinin çatıları uçtu, ağaçlar devrildi

Kentte şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Namık Kemal, Atatürk, Hürriyet, Yeni ve Kartaltepe mahallelerindeki bazı ev ve iş yerlerinin çatıları, şiddetli rüzgarın etkisiyle uçtu.

Bir binanın çatısı ve duvar parçaları, park halindeki cipin üzerine düştü.

Bazı bölgelerde ağaçlar devrildi, tellerin kopması sonucu elektrik kesintileri yaşandı.

İhbar üzerine bölgelere sevk edilen AFAD ve itfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Karabük Valiliği, vatandaşları fırtına ve sağanak nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.