Otele kaçak içki operasyonu

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Çolaklı Mahallesi'ndeki bir otelin deposuna düzenlenen operasyonda 2 bin 265 litre kaçak içki ele geçirildi.

Konuyla ilgili adli işlem başlatıldı.