Otel ve apartlarda denetim: 105 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü Marmaris Asayiş Büro Amirliği ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında 23 otel ve apartta arama yaptı.

Kontrollerde yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen yabancı uyruklu 105 düzensiz göçmen yakalandı.

Otel ve apart işletmecilerine idari para cezası uygulandı, haklarında yasal işlem başlatıldı.