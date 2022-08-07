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Osmaniye'de ormanlık ve örtülük alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Osmaniye'de ormanlık ve örtülük alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yurt Haberleri 07.08.2022, 18:35
Osmaniye'de ormanlık ve örtülük alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Merkeze bağlı Yarpuz köyündeki ormanlık ve örtülük alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 5 helikopter, 3 uçak ve 5 yer ekibi sevk edildi.

Ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA
#osmaniye #orman yangını
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