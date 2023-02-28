Osmaniye'de orman yangını
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Yurt Haberleri 28.02.2023, 21:24
Kızyusuflu köyü Acaroba mevkisi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.
Köylülerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve orman işletmeye bağlı ekipler sevk edildi.
Ekiplerin, söndürme çalışması sürüyor.
Kaynak: AA
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