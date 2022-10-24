Osmaniye'de orman yangını
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde dün başlayan orman yangına, sabah saatlerinde yeniden müdahale başlatıldı.
Yurt Haberleri 24.10.2022, 14:53
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangınına havadan müdahale ediliyor.
Düldül Dağı eteğindeki ormanlık alana yıldırım isabet etmesi sonucu dün başlayan yangına, sabah saatlerinde yeniden müdahale başlatıldı.
Sarp arazi yapısı nedeniyle ekiplerin karadan ulaşmakta güçlük çektiği alevler, helikopterle yapılan çalışmayla kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
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