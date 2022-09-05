Osmaniye'de kovalamaca: Takviye ekipler sevk edildi
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan 2 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı. Sürücünün alkollü olduğu öğrenildi.
Yurt Haberleri 05.09.2022, 01:48
Cumhuriyet Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 38 HD 787 plakalı otomobili durdurmak istedi.
"Dur" ikazına uymayan sürücünün kaçması üzerine kavşak ve caddelere takviye ekipler sevk edildi.
Kısa bir kovalamacanın ardından otomobil, Şehit Polis Bülent Onay Sokak'ta ekiplerce durduruldu.
Sürücü O.K. ile yanındaki D.Ü.Ö. gözaltına alındı.
Sürücü O.K'nin ehliyetsiz ve alkollü olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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