Osmaniye'de korkutan deprem
Kandilli Rasathanesi'nin Twitter yapılan açıklamaya göre, Osmaniye 3.8 büyüklüğünde depremle sarsıldı.
Yurt Haberleri 10.10.2022, 17:29
Kandilli Rasathanesi'nin açıklamasına göre, Osmaniye'de saat 16.07'de 3.8 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem yerin 5.0 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Yukarıçiyanlı, Kadirli ilçesinde saat 16.07'de gerçekleşen deprem yerin 5.0 kilometre derinliğinde kaydedildi.
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