Osmaniye'de deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.48'de meydana gelen sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak belirlendi.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, AA muhabirine, "Şu ana kadar herhangi olumsuz bir ihbar almadık, kent genelinde taramalarımız sürüyor." dedi.

AFAD: Olumsuz bir ihbarda bulunulmadı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 5,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin olumsuz bir ihbarın bulunmadığını bildirdi.

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Geçmiş olsun Osmaniye. Düziçi ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.