Ordu'da beton mikseri ormanlık alanda devrildi
Ordu'nun Perşembe ilçesinde beton mikserinin ormanlık alana devrilme anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Yurt Haberleri 05.11.2022, 19:37
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Ortatepe Mahallesi'nde, Selçuk Gürsu idaresindeki 52 TA 521 plakalı beton mikserinin sol arka tekerlekleri, zemin toprağının kayması sonucu boşlukta kaldı.
Aracı saplandığı yerden kurtarmaya çalışan sürücü, başarılı olamayınca araçtan indi.
Zeminin kaymasıyla beton mikseri, ormanlık alana devrildi.
Beton mikserinin devrilme anı, çevredeki vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Kaynak: AA
24
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|11
|26
|2. Başakşehir
|11
|23
|3. Adana Demirspor
|12
|23
|4. Beşiktaş
|12
|22
|5. Galatasaray
|11
|21
|6. Trabzonspor
|11
|21
|7. Konyaspor
|12
|20
|8. Kayserispor
|12
|20
|9. Alanyaspor
|13
|16
|10. Gaziantep FK
|11
|15
|11. Kasımpaşa
|13
|15
|12. Antalyaspor
|11
|13
|13. Karagümrük
|11
|12
|14. Ankaragücü
|12
|12
|15. Giresunspor
|12
|12
|16. Sivasspor
|12
|10
|17. Hatayspor
|11
|10
|18. İstanbulspor
|12
|8
|19. Ümraniye
|12
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|11
|24
|2. Bodrumspor
|11
|21
|3. Keçiörengücü
|11
|21
|4. Boluspor
|11
|19
|5. Manisa FK
|11
|19
|6. Rizespor
|11
|18
|7. Pendikspor
|11
|18
|8. Samsunspor
|11
|17
|9. Sakaryaspor
|12
|15
|10. Göztepe
|10
|14
|11. Adanaspor
|12
|14
|12. Bandırmaspor
|10
|14
|13. Tuzlaspor
|10
|12
|14. Altınordu
|10
|12
|15. Altay
|11
|11
|16. Ö.K Yeni Malatya
|12
|10
|17. Erzurumspor
|11
|10
|18. Gençlerbirliği
|11
|7
|19. Denizlispor
|11
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|13
|32
|2. Arsenal
|12
|31
|3. Tottenham
|13
|26
|4. Newcastle
|13
|24
|5. M. United
|12
|23
|6. Chelsea
|12
|21
|7. Brighton
|13
|19
|8. Fulham
|14
|19
|9. Liverpool
|12
|16
|10. Crystal Palace
|12
|16
|11. Bournemouth
|14
|16
|12. Brentford
|14
|15
|13. Everton
|13
|14
|14. West Ham United
|13
|14
|15. Leeds United
|13
|12
|16. Aston Villa
|13
|12
|17. Southampton
|13
|13
|18. Nottingham Forest
|14
|12
|19. Leicester City
|13
|11
|20. Wolves
|14
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|12
|32
|2. Barcelona
|12
|31
|3. Atletico Madrid
|12
|23
|4. Real Betis
|12
|23
|5. Real Sociedad
|12
|22
|6. Athletic Bilbao
|13
|21
|7. Osasuna
|12
|20
|8. Villarreal
|12
|18
|9. Rayo Vallecano
|12
|18
|10. Valencia
|12
|15
|11. Real Valladolid
|13
|15
|12. Getafe
|13
|14
|13. Girona
|13
|13
|14. Mallorca
|12
|13
|15. Almeria
|12
|13
|16. Espanyol
|12
|11
|17. Celta Vigo
|12
|11
|18. Cadiz
|13
|11
|19. Sevilla
|12
|10
|20. Elche
|13
|5