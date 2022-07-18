Ordu'da aşırı yağışlar sel ve heyelana neden oldu
Ordu'da gece etkili olan şiddetli yağış nedeniyle bazı tarım arazileri, ev ve iş yerlerinde hasarlar oluştu.
Yurt Haberleri 18.07.2022, 14:15
Fatsa ilçesine bağlı Ilıcalar Mahallesi'nde bazı tarım arazileri su altına kaldı. Bir çiftlikte suyla dolan ahırdaki 10 büyükbaş, çalışan tarafından kurtarıldı.
Şiddetli yağış sonucu Altınordu ilçesindeki bazı evlerin bodrum katlarıyla iş yerlerinde de su baskını oluştu.
İş yeri ve ev sahipleri, belediye ekiplerinin desteğiyle suyu tahliye etmeye çalıştı.
Perşembe ilçesinde ise bazı noktalarda heyelan meydana geldi.
Kentte yağış nedeniyle bazı ırmakların debisinin de yükseldiği gözlemlendi.
Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji'nin Ordu için aşırı yağış uyarısı verdiği belirtilerek vatandaşların dikkatli olması istendi.
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