banner38

Önerge reddedildi ama yine de Eren Bülbül'ün adının yazılı olduğu tabelayı dikti

Mersin'de isim önergesi muhalefet partileri tarafından reddedilen parka Eren Bülbül'ün adını taşıyan tabela dikildi.

Yurt Haberleri 05.04.2022, 17:40
Önerge reddedildi ama yine de Eren Bülbül'ün adının yazılı olduğu tabelayı dikti

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, şehit Eren Bülbül'ün adının verilmesine ilişkin önerge Cumhur İttifakı üyelerine karşı muhalefetin oy çokluğuyla reddedilmesinin ardından parka "İyi Ki Varsın Eren Bülbül Parkı" yazılı tabela dikildi.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, dünkü meclis toplantısında Huzurkent Bahşiş Mahallesi Avşar Sokak'taki parka 11 Ağustos 2017'de Trabzon'un Maçka ilçesinde terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Eren Bülbül'e ithafen "İyi Ki Varsın Eren-Eren Bülbül Parkı" isminin verilmesine ilişkin önergenin reddedilmesinin ardından Bülbül'ün adını taşıyan tabela hazırlattı.

Gültak, önergeyi sunan MHP'li meclis üyesi Tufan Nenni ve Huzurkent Bahşiş Mahallesi muhtarı Hayrettin Uğurcan ile parka gitti.

Alanda hazır bulundurulan "İyi Ki Varsın Eren Bülbül Parkı" yazılı tabela, Gültak ve belediye ekiplerince parkın köşesine dikildi.

"Maalesef kahredici bir olay yaşadık"

Gültak, gazetecilere, yapımı tamamlanan parka Eren Bülbül'ün adının verilmesi için mahalle halkının desteği ve muhtarlığın dilekçesi olduğunu söyledi.

Konunun dün mecliste gündeme getirildiğini belirten Gültak, şöyle konuştu:

"Mecliste, mahallelinin ve muhtarımızın talebi olduğunu söylememize rağmen maalesef kahredici bir olay yaşadık. CHP, HDP, EMEP ve iki bağımsız üyenin oylarıyla 'İyi Ki Varsın Eren-Eren Bülbül Parkı'nın ismini parka veremedik. Bundan dolayı çok üzülüyorum çünkü şehitlerimiz varsa bugün buradayız, ezanlarımız okunuyor, devlet ve cumhuriyetiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi muasır medeniyetlerde yürüyüp büyük bir cumhuriyet olmak istiyorsak şehitlerimizin ve gazilerimizin sayesinde olacağız."

Gültak, CHP'ye gönül vermiş seçmenlerin de bu durumundan hoşnut olmadığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Şehitlerimizden ne istiyorsunuz? Dünkü olaylarda çok ilginç diyaloglar geçti. Bir CHP meclis üyesi, 'O zaman 500 şehit ismi getirirlerse onların da mı adını vereceğiz?' dedi. Böyle bir laf olur mu ya nasıl yani? 500 değil kaç gelirse gelsin veririz. Başka bir CHP meclis üyesi 'Orada ünlü sporcular var. Neden bir sporcunun adını vermiyoruz?' dedi. EMEP'in üyesi de 'Ben bir öğretmen olarak okullara, caddelere şehit isminin verilmesini doğru bulmuyorum.' dedi. Uğraştığımız mantığa bakın. Dünyada herkes geçmişiyle, şehitleriyle, gazileriyle övünürken biz burada bir şehit ismini parka veremiyoruz. Aslında buradaki olay çok basit. HDP tabii ki bu tür şeylere karşı büyük alerji duyuyor. Mecliste hiç topa girmediler. Ne hikmetse CHP'li meclis üyeleri bu konunun altında bocaladılar ve kendilerini ifade etmeye çalıştılar."

"Şehidimizin ismini parka vermekten gurur duyuyorum"

Türkiye Cumhuriyeti'nin topraklarını, vatanın bütünlüğünü korumak için emniyet güçleriyle temasa geçtiği için Eren Bülbül'ün teröristlerce şehit edildiğini belirten Gültak, Eren Bülbül'ün şehadetinin unutulmayacağını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bu önemli bir misyondur, biz bu misyonu çocuklarımıza, gençlerimize anlatamayacaksak bu topraklar üzerinde niye yaşıyoruz? Ben talimat verdim, arkadaşlar da hızlı bir şekilde tabelayı hazırladılar. Ben diktim, gelsin birileri yiğitse söksün. Eğer yasa beni bu konuda yargılayacaksa bir şehidimizin ismini parka vermekten gurur duyuyorum. Yargılanmaya da hazırım."

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki parka "İyi Ki Varsın Eren-Eren Bülbül Parkı" isminin verilmesine ilişkin önerge, Cumhur İttifakı üyelerine karşı muhalefetin oy çokluğuyla reddedilmişti.

Kaynak: AA
#Mersin #akdeniz ilçesi #eren bülbül
Yorumlar (0)
banner35
12
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 31 71
2. Konyaspor 31 58
3. Fenerbahçe 31 56
4. Alanyaspor 31 52
5. Başakşehir 31 50
6. Adana Demirspor 31 49
7. Hatayspor 31 48
8. Beşiktaş 31 47
9. Antalyaspor 31 44
10. Karagümrük 31 43
11. Kasımpaşa 31 41
12. Sivasspor 31 41
13. Galatasaray 31 41
14. Gaziantep FK 31 40
15. Kayserispor 31 38
16. Giresunspor 31 36
17. Altay 31 29
18. Göztepe 31 27
19. Rizespor 31 26
20. Ö.K Yeni Malatya 31 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 29 59
2. Ümraniye 29 56
3. Bandırmaspor 29 52
4. Eyüpspor 29 49
5. İstanbulspor 28 48
6. Erzurumspor 29 47
7. Samsunspor 28 42
8. Manisa Futbol Kulübü 29 40
9. Keçiörengücü 28 38
10. Adanaspor 29 38
11. Boluspor 28 35
12. Tuzlaspor 28 35
13. Menemen Belediyespor 28 35
14. Gençlerbirliği 28 35
15. Altınordu 29 34
16. Denizlispor 28 33
17. Kocaelispor 28 33
18. Bursaspor 28 28
19. Balıkesirspor 28 11
Takımlar O P
1. M.City 30 73
2. Liverpool 30 72
3. Chelsea 29 59
4. Tottenham 30 54
5. Arsenal 29 54
6. West Ham United 31 51
7. M. United 30 51
8. Wolverhampton Wanderers 31 49
9. Crystal Palace 30 37
10. Leicester City 28 37
11. Aston Villa 30 36
12. Southampton 30 36
13. Brighton 30 34
14. Brentford 31 33
15. Newcastle 30 31
16. Leeds United 31 30
17. Everton 28 25
18. Watford 30 22
19. Burnley 28 21
20. Norwich City 30 18
Takımlar O P
1. Real Madrid 30 69
2. Barcelona 29 57
3. Atletico Madrid 30 57
4. Sevilla 30 57
5. Real Betis 30 53
6. Real Sociedad 30 51
7. Villarreal 30 45
8. Athletic Bilbao 30 44
9. Valencia 30 41
10. Osasuna 30 38
11. Celta Vigo 30 36
12. Espanyol 30 36
13. Rayo Vallecano 29 33
14. Getafe 30 32
15. Elche 30 32
16. Granada 30 29
17. Cadiz 30 28
18. Mallorca 30 26
19. Levante 30 22
20. Deportivo Alaves 30 22