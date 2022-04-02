Önce yandı sonra çarptığı aracı yaktı

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde yola çıktığı sırada alev alan minibüsteki ve bu aracın çarptığı kamyonetteki yangın söndürüldü.

Yalova-İzmit kara yolunda deponun önünde bulunan minibüs, arkasından yükselen dumanla yola çıktı.

Alev alan minibüs, sürücüsünün hızla inmesinin ardından İstanbul yönüne giden S.S. yönetimindeki 34 DYD 965 plakalı kamyonete çarptı.

Sürücülerin yara almadan atlattığı kazanın ardından iki araçtaki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Araçların kullanılamaz hale geldiği olay nedeniyle bir süre çift şeridi trafiğe kapanan yol, trafik ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık iki saatlik çalışmasının ardından yeniden açıldı.

Bu arada, olay güvenlik kamerasınca kaydedildi.