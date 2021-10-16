Okul müdürü Ülkü Ocakları'na başkan oldu

İzmir’in Torbalı ilçesindeki Muzaffer Hanım İlköğretim Okulu'nun müdürü Murat Çetin, Ülkü Ocakları'nın Torbalı ilçe başkanı oldu.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nın (Ülkü Ocakları) Torbalı ilçe başkanlığına ilginç bir isim getirildi. Torbalı'daki Muzaffer Hanım İlkokulu'nun müdürü olan Murat Çetin, Ülkü Ocakları Torbalı İlçe Başkanlığı'na getirildi.

Devlet memuru olan Murat Çetin, Torbalı Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen törende görevi Zekeriya Hançer'den devraldı.

Kaynak: Karar