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Öğretim üyesi dolandırıldı

Ordu'da yaşayan öğretim üyesi, internet üzerinden araç kiralamak isterken 1550 lira dolandırıldı.

Yurt Haberleri 08.12.2022, 21:05
Öğretim üyesi dolandırıldı

Giresun Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Halis Gözpınar (44), AA muhabirine, bir süre önce aracını sattığını, mesleği dolayısıyla Giresun'a gidip gelmek için araç kiralamak üzere internet sitesi üzerinden arama yaptığını söyledi.

Kurumsal bir firmanın olduğunu düşündüğü internet sayfası üzerinden işlem yaptığını anlatan Gözpınar, iletişime geçtiğinde talebini ilettiğini, karşı tarafın da fiyat bilgisi verdiğini ve vale hizmetlerinin dahi olduğunu söylediğini ifade etti.

Belirtilen IBAN numarasına yaklaşık 1550 liralık bir ücret yatırdığını belirten Gözpınar, kendisine söylenen saatte kimsenin gelmediğini, aradığında da telefonuna yanıt verilmediğini aktardı.

Gözpınar, sonrasında kendisini farklı bir numaradan arayan kişinin, "Efendim siparişinizde küçük bir problem var. Bütün ödeminizi yaptınız ama KASKO ve sigortayla aracı şu şekilde kullanacaksınız, bunu kullanmanız karşılığında kaza falan riskine karşı bir 20 bin liralık ödeme daha yapmanız gerekiyor." dediğini anlattı.

Limitinin olmadığını iletmesi üzerine 10 bin lirayla işin halledilebileceği yönünde yanıt aldığını, devam eden görüşmesi sırasında dolandırıldığını anladığını söyledi.

Gözpınar, "'Eyvah, dolandırdınız beni.' dedim. 'Ne demek.' falan filan dedi. 'Resmen dolandırdınız beni, nerden düştüm.' dedim. Artık benim ikna olmadığımı görünce 'Evet kardeşim, sen artık bunun üzerine bir bardak suyunu iç, hayatına devam et. Yapacak bir şey yok.' dedi. Gerçeğin soğuk yüzü diye bir şey vardır, maalesef dolandırıldığımı o an anladım." diye konuştu.

Olayla ilgili polise müracaat ettiğini kaydeden Gözpınar, soruşturma başlatılması için kendisinden istenen evrakları hazırladığını belirtti.

Gözpınar, herkesi bu konularda dikkatli olmaya davet ederek, "Bazen aldanmak için konumlar, eğitimli olmak, toplum içerisinde statü sahibi olmak ya da hiç olmamak önemli değil. Bir anlık gafletle insan internet dolandırıcılığına maruz kalabiliyor. Bu noktada yetkili yerlere durumu bildirdim. Amacım, diğer insanlar böyle bir şeye düşmesinler. Çok daha farklı bir rakam olabilirdi. Şükürler olsun küçücük bir rakam." dedi.

Kaynak: AA
#Ordu #internet dolandırıcılığı
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