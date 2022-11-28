O ilde kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji'nin turuncu uyarı yaptığı Muğla'da kuvvetli yağış, Batı ve Doğu Akdeniz'de fırtına bekleniyor.

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Batı Akdeniz’in doğusu ile açıklarında rüzgarın, akşam saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, salı günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Doğu Akdeniz’de rüzgarın, sabah doğusunun açıkları ile akşam saatlerinden itibaren genelinde doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'nin 'turuncu' kodla uyardığı Muğla çevrelerinde kuvvetli, Datça, Bodrum ve Marmaris'de yerel olarak çok kuvvetli (51-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yetkililer sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.