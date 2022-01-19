O ilde kar yağışı nedeniyle uçak seferleri iptal edildi

Kentte etkili olan kar yağışı ve tipi, hava ulaşımını da olumsuz etkiledi.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle İstanbul, İzmir ve Ankara'ya bugün yapılması planlanan karşılıklı uçak seferleri gerçekleştirilemedi.

Kentte kar yağışı etkisini sürdürüyor.