O ilde denize girmek yasaklandı
Sakarya'da, şiddetli rüzgar ve yoğun dalga nedeniyle denize girilmesi yasaklandı.
Yurt Haberleri 28.07.2022, 15:08
Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren şiddetli rüzgar ve yoğun dalga etkili oluyor.
Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, kaymakamlıklarca alınan karar gereği, vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyarıyor.
Denize girme kısıtlamasının ardından bazı vatandaşlar, kumsalda vakit geçiriyor.
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