O ilde denize girmek yasaklandı
Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle bazı plajlarda denize girmek yasaklandı.
Yurt Haberleri 03.09.2022, 13:38
Kandıra Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede olumsuz hava şartları nedeniyle Kovanağzı ile Kerpe'nin bazı bölgelerinde, diğer plajların ise tamamında denize girmek yasaklandı.
Kerpe ve Kovanağzı sahillerinde mantar dubalarla çevrili, cankurtaranlık hizmeti verilen yerlerde denize girilmesi istendi.
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