O ilde bir köy karantinada

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında karantinaya alınması gereken yerlerle ilgili durum değerlendirildi.

Bu kapsamda Çat köyünde 7 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildiği duyuruldu.