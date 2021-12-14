O ilde 8 ev karantinaya alındı

Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 8 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar uygulamaya konuldu.

Bu kapsamda, bazı mahallelerdeki 8 ev karantinaya alındı.