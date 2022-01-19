O ilde 780 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor
Sivas İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kar nedeniyle 780 köy yolu ulaşıma kapandı.
Yurt Haberleri 19.01.2022, 09:11 19.01.2022, 09:15
Kapalı yolların açılması için 93 araç ve 136 personelle çalışmalar sürdürülüyor.
Yol açma çalışmasında ekipler, hastalık, doğum ve ölüm gibi olaylara öncelik veriyor.
Bu arada, il merkezinde de etkili olan kar yağışının ardından belediye ekipleri temizlik çalışması başlattı.
Belediye, 70 iş makinesi ve 300 personelle çalışmalarına devam ediyor.
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