O ilde 413 köy yolu ulaşıma kapandı
Sivas İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kar yağışının ardından 413 köy yolu ulaşıma kapandı.
Yurt Haberleri 28.01.2022, 10:01
Sivas'ta kar yağışının ardından 413 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde 413 köy yolu ulaşıma kapandı.
Ekipler kapalı yolların açılması için 93 araç ve 136 personelle çalışmalarını sürdürüyor.
Yol açma çalışmasında, hastalık, doğum ve ölüm gibi vakalar nedeniyle gelen ihbarlara öncelik veriliyor.
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