O ilde 13 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle 13 köyde ikinci emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Yurt Haberleri 18.11.2021, 17:46 18.11.2021, 17:54
Valilikten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Bitlis ile merkez ve Mutki ilçesi sınırlarında bulunan Ziyaret, Esen, Kayadağ, Karbastı, Dilek, Sarpkaya, Kaşak, Taşlıdere, Ocakbaşı, Tolgalı, Sivrice, Açıkalan ve Salman köy ve mezraları bölgelerinde bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak, barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde bahse konu bölgelerde bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince 18 Kasım Perşembe günü saat 17.00'den itibaren ikinci emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."
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