O ilde 121 mahalle yolu ulaşıma kapandı
Erzurum'da aralıkla yağan ve dün geceden itibaren bazı noktalarda etkisini artıran kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi.
Yurt Haberleri 18.12.2021, 13:30
Erzurum'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle 121 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsaldaki 121 mahalle yolu ulaşıma kapandı.
Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, iş makineleriyle yollarda kar küreme çalışması yürütüyor.
Kaynak: AA
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