O ilde 121 mahalle yolu ulaşıma kapandı

Erzurum'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle 121 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsaldaki 121 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, iş makineleriyle yollarda kar küreme çalışması yürütüyor.