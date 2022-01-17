O ilde 104 köy yolu ulaşıma kapandı

Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 104 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Gürün, Kangal, Yıldızeli ve Zara ilçeleri başta olmak üzere 104 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kapalı yollarının açılması için 32 greyder, 22 yükleyici, 6 dozer, 7 kar bıçaklı kamyon, 26 servis kamyonu ve 136 personelle çalışmalar sürdürülüyor.