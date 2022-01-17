O ilde 104 köy yolu ulaşıma kapandı
İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre, Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 104 köy yolu ulaşım sağlanamıyor.
Yurt Haberleri 17.01.2022, 08:56
Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 104 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Gürün, Kangal, Yıldızeli ve Zara ilçeleri başta olmak üzere 104 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Kapalı yollarının açılması için 32 greyder, 22 yükleyici, 6 dozer, 7 kar bıçaklı kamyon, 26 servis kamyonu ve 136 personelle çalışmalar sürdürülüyor.
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