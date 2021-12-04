O il sağanak yağışa teslim oldu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde sağanak nedeniyle vatandaşlar zorluk yaşadı.
Yurt Haberleri 04.12.2021, 17:43
İlçede etkili olan sağanak nedeniyle Gümbet Mahallesi ile Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde birçok ana ve ara yolda su birikintisi oluştu.
Yollarda polis ve belediye ekipleri güvenlik önlemi aldı. Yağış, zaman zaman sürücülere ve yayalara güç anlar yaşattı.
Sahilde yürüyüşe çıkan ve sağanağa yakalanan vatandaşlar ise bölgedeki kafelere sığındı.
Yağışın etkisini sürdüreceği öğrenildi.
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