O il için gök gürültülü sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre, Kocaeli çevresinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Yurt Haberleri 27.08.2022, 18:11
Kocaeli çevresinde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre, Kocaeli çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanağın gelecek 2 saatlik periyotta yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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