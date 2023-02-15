Nurdağı'nda deprem nedeniyle mısır ve buğday silolarında zarar meydana geldi
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde hasar gören silolardaki tonlarca mısır ve buğday çeşitli kentlere sevk ediliyor.
Yurt Haberleri 15.02.2023, 23:14
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, ilçedeki bir lisanslı depoda da hasara neden oldu.
Sarsıntının ardından yıkılan silolardaki mısırlar alana döküldü.
Yetkililer, mısır ve buğdayın çeşitli kentlere sevk edilmesi için çalışma başlattı.
Tırlara yüklenen ürünler, Şanlıurfa, Elazığ, Eskişehir ve Ankara'daki alanlara gönderiliyor.
Öte yandan, bölgeye yakın Gökçedere Mahallesi'nde ise evlerin ve yolların yanı sıra mezarlıkta yarıklar oluştuğu görüldü.
Kaynak: AA
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