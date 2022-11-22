Muş'ta terörden arındırılan köye altyapı hizmeti veriliyor
Muş'ta 1993'te PKK'lı teröristlerin baskıları sonucu göç etmek zorunda kaldıkları köylerine geri dönen vatandaşlara altyapı hizmeti götürülüyor.
Kayalısu Köyü Muhtarı Bilal Erez, gazetecilere, 29 yıl önce köylerinin terör örgütü PKK'nın baskıları nedeniyle boşaltıldığını söyledi.
Bölgede huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla insanların köylerine dönmeye başladığını belirten Erez, 2 yıldan bu yana dönüşlerin arttığını aktardı.
Devletin kendilerine önemli destekler verdiğini dile getiren Erez, "Köyümüzün hane sayısı 100'e ulaştı ve dönüşler devam ediyor. Köyümüz yıllarca boş kaldı. Bu sürede taşkınlardan dolayı tarlalarımız, evlerimiz, bahçelerimiz ve yollarımız tahrip olmuştu. Devletimiz dere ıslahı, altyapı, içme suyu, köprü, yol çalışmaları yaptı. Devlet Su İşleri ekipleri taşkınların yaşanmaması için dere ıslah çalışmasına başladı." diye konuştu.
Güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonları sonucu bölgenin terörden arındırıldığını anlatan Erez, "Gönül rahatlığıyla köylerimize gelebiliyoruz. Devletimiz köyümüzün her yerinde alt ve üst yapı çalışması yaptı. Dönüş yapan köy sakinlerini tarlalarını ekip biçiyor, evini yapıyor. Allah devletimize zeval vermesin. Allah kimseyi devletsiz bırakmasın." dedi.
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