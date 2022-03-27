Muş'ta mutlu son: Kur'an-ı Kerim okunan törenle barıştılar

Muş'ta 1,5 yıl önce yaşanan silahlı kavga nedeniyle aralarında husumet başlayan iki aile barıştırıldı.

Merkeze bağlı Konukbekler beldesinde yaşayan Fırat ve Argun aileleri arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişinin hayatını kaybetmesi ve 5 kişinin yaralanması sonucu husumet oluştu.

Bunun üzerine Muş Valisi İlker Gündüzöz, din görevlileri ve kanaat önderlerinin girişimleri sonucu barıştırılan ailelerin fertleri Merkez Çağlayan Camisi'nde düzenlenen törende bir araya getirildi.

Tokalaşıp birbirlerine sarılan aile fertleri, barış yemini ederek Kur'an-ı Kerim'in altından geçti.

Vali Gündüzöz, burada yaptığı konuşmada, hayırlı bir iş için bir araya geldiklerini belirtti.

İki ailenin de aynı dinin mensupları olduklarına işaret eden Gündüzöz, "İki ailenin fertlerine, reislerine buradan şükranlarımı sunuyorum. Bu köprüyü inşa eden, araya girenler var, çeşitli mollalarımız, kanaat önderlerimiz, belediye başkanlarımız. Böyle bir köprünün marangozluğunu yaptıkları için Allah razı olsun. Dinimizin men ettiği, kardeşin kardeşe küstüğü hadiseyi bu güzel camide bitirdiğimiz için Allah'a hamdediyorum." diye konuştu.

Törene katılan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ise bir anlık öfke nedeniyle iki aile arasında tatsız bir olayın yaşandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Sağ olsun belediye başkanlarımız, milletvekilimiz ve sayın valimizin öncülüğü ve gayretleri sonucu bugün burada, Kur'an huzurunda ve hakemliğinde tekrar eski kardeşlik günlerimize dönme sözünü verdik. Biz de buna şahitlik ettik. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Bu barışın da kalıcı olmasını, diğer kavgalara da örnek olmasını diliyorum."

Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek de ailelerin kendilerine kapılarını açtığını ve hayırlı bir iş için bir araya geldiklerini söyledi.

Husumetin son bulmasında emeği geçenlere teşekkür eden Şimşek, "Sayın Valimiz, kanaat önderlerimiz ve din görevlilerinin çok büyük emekleri var. Bu olaya hepimiz kardeş gibi üzüldük. Allah tekrarını yaşatmasın. Allah coğrafyamıza barış ve kardeşlik getirsin ki mutlu olalım." ifadelerini kullandı.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, "Bir insan hata işler, toplum tamamen acısını ve cezasını çeker. Biz bu yıl ramazan ayını bu şehir için barış ayı ilan edelim." dedi.

İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu'nun dua okumasıyla son bulan törene, İl Jandarma Komutanı İlhan Şen, İl Emniyet Müdür Vekili Süleyman Gökalp, Hasköy Belediye Başkanı Hikmet Karayel, din görevlileri, kanaat önderleri ve aile fertleri katıldı.