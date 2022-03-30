banner38

Muş'ta ailelerin nöbeti devam ediyor

Muş'ta çocukları dağa kaçırılan aileler evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulundu, HDP'ye tepki gösterdi.

Yurt Haberleri 30.03.2022, 15:31
Muş'ta ailelerin nöbeti devam ediyor

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi devam ettirdi.

HDP il binası önünde bir araya gelen aileler, "Halk Düşmanı Parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti" "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Çocuklarının fotoğraflarını ellerinden düşürmeyen anne ve babalar, evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulundu, HDP'ye tepki gösterdi.

Baba Mehmet Zeki Budak, gazetecilere, oğlu Yusuf Budak'ın HDP tarafından kaçırılıp dağa götürüldüğünü söyledi.

8 yıldır çocuğunu aradığını ifade eden Budak, şöyle konuştu:

"Buradan oğluma sesleniyorum. Yusuf nerede olursan ol, gel teslim ol. Sen gelinceye kadar ben eyleme devam edeceğim. Buradan HDP'ye sesleniyorum, oğlumu bırakın artık gelsin. Sizin evlatlarınızı götürürlerse ne yaparsınız? Rant ve para uğruna oğlumu götürdünüz. Ben oğlumu sizden istiyorum. Oğlumu verinceye kadar buradan gitmeyeceğim. Oğlum, devletine sığın, gelir seni alırız. Seni orada kandırıyorlar, 'ceza verecekler' diye korkutuyorlar, öyle bir şey yok. PKK'ya ve bu rantçılara uşaklık etmeyin. Zamanınızı orada boşa harcamayın. Gelin evinize teslim olun."

"Devlet çocuklarımızın babasıdır"

Anne Naciye Sönmez Yıldız, 29 aileyle birlikte çocuklarına kavuşmak için eylemlerini sürdürdüklerini belirterek, "Biz evladımızı istiyoruz. Çocuğum, Osman, sesimi duyuyorsan, yaşıyorsan gel. Devlet iyidir. Devlet çocuklarımızın babasıdır. Burada işkence ve zulüm yoktur. Oğlumu istiyorum. Oğlumu orada bırakmayacağım." dedi.

Anne Gülbahar Teker de çocuklarını HDP ve PKK'dan istediklerini dile getirdi.

Çocukların teslim olması için çağrıda bulunan Teker, "Anne babalar burada ağlıyor, feryat ediyor. HDP'liler çocuklarını Avrupa'ya okumaya gönderiyor, bizim çocuklara silah verip çatışmaya gönderiyor. Biz çocuklarımızı istiyoruz. Korkmayın, biz buradayız. Allah devletimizden razı olsun. Devlet bizim babamızdır." ifadesini kullandı.

Sivil toplum kuruluşu ve vatandaşlardan ailelere destek

Eyleme destek veren Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Muammer Karaman ise annelerin yanında olmak için Ankara'dan kente geldiklerini söyledi.

Tüm Türkiye'nin annelerin verdiği mücadelenin farkında olduğuna işaret eden Karaman, şunları kaydetti:

"Dediğiniz her kelime, burada geçirdiğiniz her dakika aynı şekilde Anadolu'nun bütün kentlerinde, bütün insanların yüreğinde karşılığını buluyor. İnşallah da bu kutlu direnişin, haklı direnişin hakkı yakın zamanda alınacak. Okul çağında olan, okulda olması gereken çocuklarımızın maalesef ellerine silah vererek, onları kandırarak bu ülkeye faydalı bir insan olma imkanı ellerinden alınmış. Bu çocukları dağa kaçıranlar da bunlara yardım ve yataklık yapanlar da yaptıklarının ne kadar yanlış bir şey olduğunu fark edeceklerdir. Biz doğusuyla, batısıyla, Kürdüyle, Türküyle bir ve beraber olan, bin yıldır da bu coğrafyada hep beraber yaşayan bir milletiz. İnşallah bu kardeşliğimizi de hiç kimse bozamayacak. Sizler bunun en önemli mesajını veriyorsunuz. Muş'un havası soğuk ama sizlerin yüreğinin ne kadar yandığını, ne kadar dağlandığını görüyoruz."

Oğlu güvenlik güçlerine teslim olan baba Hüseyin Yıldız ise sosyal medyada oğlunun Aynularab'da (Kobani) ayağından yaralandığını gördükten sonra birçok girişimde bulunduklarını anlattı.

İkna çabaları sonucu oğlunun teslim olduğunu dile getiren Yıldız, şunları söyledi:

"Şu anda evinde mutlu bir şekilde yaşıyor. Birileri 'gelip cezaevinde çürüyeceksin' diyor asla öyle bir şey yok. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde 'Pişmanlık Yasası' var. Terör örgütü PKK, sözde devrim yaratmak adına Kürt gençlerini kandırmak suretiyle bir bir ölüme gönderiyor. Kürt sorunu diye bir şey yoktur. Onların Kürt hakkını savunduğuna da zerre kadar kimse inanmasın. Kürt halkını bu saatten sonrada kimsenin kandırmaya haddi de hesabı da olmasın."

Kaynak: AA
#muş #pkk #HDP #eylem
Yorumlar (0)
banner35
16
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19