Murat Dağı Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 30 santimetre

İlçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Kütahya ve Uşak'ın doğal sınırını oluşturan 2 bin 312 rakımlı Murat Dağı'nda kar yağışı etkisini sürdürüyor. Merkezdeki kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

Ekipler, dağdaki kayak ve termal merkeze ulaşımın sağlanması için yol açma çalışmalarına devam ediyor.