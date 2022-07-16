Müküs Çayı'na düşen hemşireyi bulabilmek için her yol deneniyor
Siirt'in Pervari ilçesinde Müküs Çayı'na düşen meslektaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları devam ediyor.
Beğendik beldesi yakınlarında 11 Haziran'da ayağı kayarak çaya düşen İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli meslektaşını kurtarmak için suya giren ancak akıntıya kapılan Güneş'in bulunması için su altı ve üstü arama çalışmaları gerçekleştiriliyor.
Diyarbakır Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma, Van Polis Sualtı Arama ve Kurtarma ekipleri ile Siirt jandarma, UMKE, AFAD ve güvenlik korucularından oluşan yaklaşık 130 kişilik ekip, Müküs Köprüsü'nden Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) bölgesine kadarki yaklaşık 30 kilometrelik mesafede Güneş'i arıyor.
Ekipler, yeniden Müküs Çayı'nın Beğendik beldesi yakınlarındaki şelale ve çevresinde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Havai hat çekilen bölgede, su altı kamerasıyla da arama yapılıyor.
Pervari Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş, 11 Haziran'da Müküs Çayı'nda akıntıya kapılmış, çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılmasına karşın kurtarılamamıştı. Arkadaşını kurtarmak için suya giren hemşire Eyüp Güneş akıntıya kapılarak kaybolmuştu.
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