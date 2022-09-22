Muğla Ula ilçesinde orman yangını
Muğla'nın Ula ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor.
Yurt Haberleri 22.09.2022, 20:39
Kızılyaka Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Yerleşim yerlerine yakın noktadaki alevlere müdahale için bölgeye çok sayıda arazöz ile yangın söndürme işçisi yönlendirildi.
Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, ekipler tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Kaynak: AA
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