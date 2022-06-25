Muğla'daki yangınlar söndürüldü
Muğla'nın Milas ve Ortaca ilçelerinde tarım arazisi ve otluk alanda çıkan yangınlar ekiplerin yoğun çalışmasıyla söndürüldü.
Yurt Haberleri 25.06.2022, 00:49
Milas Kazıklı Mahallesi'nde zeytinlik araziden dumanların yükseldiğini görenler, durumu Milas Orman İşletme Şefliği ve İtfaiye Grup Amirliği ekiplerine bildirdi.
Yangın, ekiplerin yaptığı müdahaleyle söndürüldü.
Ortaca Mahallesi, Eskiköy Mahallesi 1403 Sokak'ta Muslular Çiftliğinde otluk alanda çıkan yangın da Ortaca itfaiye Grup Amirliği ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.
Kaynak: AA
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