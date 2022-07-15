Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, D.U'nun ilçeye uyuşturucu getirdiği ve satmaya çalıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Zanlıların kaldığı evde yapılan aramada, 150 gram kokain ve kokan maddesini çoğaltmakta kullanıldığı değerlendirilen bir miktar hap ele geçirildi.

Operasyonda D.U, M.U, M.E.Y. ve M.U. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, M.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.