Muğla'da trafik kazaları: 5 yaralı
Bodrum'da meydana gelen iki trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Yurt Haberleri 16.04.2022, 19:34
Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Saffet Çiçek'in kullandığı 48 KL 220 plakalı tır, Güvercinlik Mahallesi istikametine giderken kontrolden çıkıp refüje çarptı, ardından
Milas'tan Bodrum istikametine seyreden Muhammet Eren idaresindeki 09 LE 306 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü ile araçtaki 3 kişi yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Yalıkavak Mahallesi'nde ise 48 AEE 462 plakalı motosikletle, plakası öğrenilemeyen minibüsün çarpıştığı kazada motosikletin sürücüsü yaralandı.
Sağ kolu kırılan yaralı, 112 Acil Servis ekibince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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