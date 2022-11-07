Muğla'da iki katlı binada yangın çıktı
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde iki katlı binada çıkan yangında hasar oluştu.
Yurt Haberleri 07.11.2022, 22:12
Fethiye-Muğla kara yolu güzergahında Döğüşbelen Mahallesi'nde kullanılmayan 2 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine çevredekiler durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.
Ekipler, yangını yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürdü. Yangında iki katlı binada hasar oluştu.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA
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