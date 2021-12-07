Muğla'da dev dalgalar

Muğla'nın Menteşe, Bodrum ve Marmaris ilçelerinde rüzgar ile sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Bodrum'un Bitez açıklarında demirli yaklaşık 10 metrelik yelkenli tekne, dalgaların etkisiyle sürüklenerek karaya oturdu.

Rüzgardan Bitez ve Kumbahçe sahilindeki işletmeler olumsuz etkilendi, dev dalgalar iş yerlerine ulaştı.

Yalıçiftlik Mahallesi'nde de bir servis minibüsü çamura saplandı. Minibüsün kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Marmaris'te de sağanak nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu.

İlçede yazın yaşanan yangınlardan sonra dağlarda kalan kül ve çamur, sağanakla denize aktı.

Derelerden akan kül ve çamurlu su, İçmeler Körfezi ve Uzunyalı Plajı boyunca denizin rengini kahverengiye dönüştürdü.

enteşe ilçesinde kuvvetli sağanak ve rüzgar etkili oldu. Düğerek, Yaraş, Ortaköy, Yeniköy mahalleleri ile Karabağlar Yaylası mevkisindeki bazı tarım alanlarını sular altında kaldı.

Orhaniye Mahallesi'nde yol kenarında bulunan bir ağaç, şiddetli rüzgarın etkisiyle gövdesinden ayrılarak, otomobilin üzerine düştü. Saburhane Mahallesi'nde de fırtına nedeniyle bazı ağaçlar devrildi.

Caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.